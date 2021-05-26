Волгоград, , 17:18 — REGNUM Порядка 700 тысяч рублей взыскано в пользу 11 студентов из числа детей-сирот по искам прокурора Советского района Волгограда. Учащимся «забыли» предоставить доплаты в университете, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Студенты поступили в Волгоградский государственный аграрный университет за счёт средств федерального бюджета и находились на полном государственном обеспечении, поскольку остались без попечения родителей. В соответствии с приказом руководства вуза им надлежало выплатить госкомпенсацию, в том числе на обеспечение одеждой и обувью. Однако фактически денежные средства студентами не перечислялись.

Права детей-сирот отстояли в прокуратуре — в суд были направлены исковые заявления о взыскании в пользу студентов компенсации на общую сумму порядка 700 тысяч рублей.

Решениями Советского районного суда Волгограда иски удовлетворены в полном объёме.