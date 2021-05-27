Иерусалим, , 01:56 — REGNUM Полиция Израиля 25 мая арестовала жителя Восточного Иерусалима после того, как он якобы поднял на них средний палец, проезжая мимо полицейских в Старом городе, сообщает Haaretz.

Израильские полицейские Gov.il

Полиция сначала просила суд заключить мужчину под стражу на пять дней за оскорбление государственного должностного лица, а затем снизила требование до освобождения с определенными ограничениями.

Однако судья Иерусалимского магистратского суда отклонил эту просьбу и освободил мужчину под залог без ограничений.

По словам его адвоката, «если арестовывать каждого, кто показывает полиции палец, сидеть будет половина страны».