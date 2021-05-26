Севастополь, , 17:13 — REGNUM Рекордный урожай клубники — земляники садовой — планируют собрать в Севастополе в сезон 2021 года, сообщили 26 мая в пресс-службе правительства города. На данный момент в хозяйствах уже собрано более 70 тонн ягоды, всего ожидается получить более 200 тонн продукции.

Выращивают клубнику в Севастополе крупные предприятия и фермерские хозяйства. Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виктория Савицкая победила в конкурсе и получила грант в размере 1,5 млн рублей на реализацию проекта по выращиванию земляники садовой. Первые 10 тысяч кустов земляники сорта Мурано, которая плодоносит несколько раз за сезон, в теплицах высадили в апреле 2020-го.

«Всего в этом году планируем собрать с нашего тепличного комплекса около 10 тонн. Всю землянику будем реализовывать в Севастополе», — рассказала Виктория Савицкая.

Помимо садовой земляники, в Севастополе аграрии выращивают ежевику, малину и смородину. В 2021 году планируется собрать не менее 225 тонн ягод. В 2020 году урожай ягодных культур в регионе составил 84,4 тонны.