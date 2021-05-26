Москва, , 17:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью мирного жителя ДНР 24 мая, сообщила 26 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, о применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ.

Гибель мирного жителя посёлка шахты «Трудовская» (ДНР) произошла 24 мая: ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, из гранатомётов.

Петренко «В результате этого не участвующий в вооружённом конфликте 65-летний мирный житель получил смертельное ранение».

Следственный комитет отмечает, что украинские боевики, убившие человека, выполняли заведомо преступные приказы в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

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