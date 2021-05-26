Тюмень, , 17:12 — REGNUM В Тюмени ситуация со смогом — с превышением содержания продуктов горения окиси серы, микрочастиц пыли — пришла в норму. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев.

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Он отметил, что управление проводит ежедневный мониторинг состояния окружающей среды, результаты размещаются на официальном портале ведомства.

Напомним, сегодня Тюмень с утра погрузилась в смог. Директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович пояснил явление сменой направления ветра.

«Сейчас дует северный ветер. Он принёс в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов. В настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит», — заявлял Андрей Михнович.

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