Бишкек, , 17:10 — REGNUM На границе с Казахстаном скопилось около 100 фур, везущих грузы из Киргизии в Россию, которых казахстанские таможенники уже несколько недель не пропускают в соседнюю республику под различными предлогами, передает «Kaktus.media».

По словам зампредседателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Киргизии Игоря Голубева сообщил, что у водителей забрали документы и не объясняют причину задержек и проверок.

Он отметил, что в рамках Евразийского экономического союза, членами которого являются и Киргизия, и Казахстан, машины внутри ЕАЭС не должны проверяться таможенниками.

«Нам кажется, что основной смысл проверок со стороны Казахстана — направить реэкспорт из Китая в Россию не через Киргизию, а через Казахстан», — констатировал представитель профсоюза.