Кострома, , 17:24 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин прокомментировал приказ департамента здравоохранения региона о 100% вакцинации врачей от COVID-19. По его мнению все работники медицинских организаций региона, за исключением имеющих противопоказания, должны сделать прививки от COVID-19.

Вакцина © Наталья Диева

«Медицинские работники очень часто встречаются с больными, в том числе коронавирусной инфекцией, и подвержены высокому риску. Они должны быть защищены. Все работники медицинских организаций должны быть привиты, чтобы в случае возникновения каких-либо рисков здравоохранение не «вылетало». У нас были такие случаи в начале пандемии, когда из-за болезни медицинских работников в том или ином районе оказание медицинской помощи ставилось под угрозу. Но одними медиками вопрос с процентом привитого населения в Костромской области не решить, их у нас не так много», — сказал врач.

Как ранее писало ИА REGNUM, 24 мая директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин подписал приказ, обязывающий главврачей медицинских организаций региона обеспечить стопроцентную вакцинацию врачей и персонала от COVID-19 в двухнедельный срок.

Врачи из нескольких медучреждений областного центра сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что после этого руководители начали оказывать давление на нежелающих прививаться. Однако, как заверяет руководство Роспотребнадзора, жалоб по этому поводу в службу не поступало. По данным на 26 мая полную вакцинацию от коронавируса в Костромской области прошли 9,1% населения или 56 тысяч 968 человек.

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