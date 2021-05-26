Кострома, 26 мая 2021, 17:24 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин прокомментировал приказ департамента здравоохранения региона о 100% вакцинации врачей от COVID-19. По его мнению все работники медицинских организаций региона, за исключением имеющих противопоказания, должны сделать прививки от COVID-19.
Как ранее писало ИА REGNUM, 24 мая директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин подписал приказ, обязывающий главврачей медицинских организаций региона обеспечить стопроцентную вакцинацию врачей и персонала от COVID-19 в двухнедельный срок.
Врачи из нескольких медучреждений областного центра сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что после этого руководители начали оказывать давление на нежелающих прививаться. Однако, как заверяет руководство Роспотребнадзора, жалоб по этому поводу в службу не поступало. По данным на 26 мая полную вакцинацию от коронавируса в Костромской области прошли 9,1% населения или 56 тысяч 968 человек.
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