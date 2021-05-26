Обнинск, Калужская область, 26 мая, 2021, 17:20 — ИА Регнум. При тушении пожаре в многоквартирном доме на улице Аксенова Обнинска Калужской области 25 мая в одной из комнат было обнаружено тело пожилой женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

По предварительным результатам смерть женщины, 1939 года рождения, наступила вследствие отравления угарным газом. По словам соседей и родственников, женщина проживала одна, нуждалась в постоянном уходе, за ней ухаживали дочь, сын и сиделка. По предварительным данным, очаг возгорания находится в комнате погибшей, причиной возгорания, вероятно, является неисправность электроприборов. В связи с тем, что окна в квартире были закрыты, огонь не распространился на всю территорию квартиры.

По факту гибели женщины на пожаре в своей квартире следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установления обстоятельств произошедшего.