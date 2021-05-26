Минск, , 17:08 — REGNUM «Вся эта острота, которая вокруг нас, через две недели забудется. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней. Вылавливая оттуда свои интересы или рейтинговые очки», — заявил 26 мая в Минске Александр Лукашенко, выступая на собрании своих сторонников.

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«Ориентируйтесь на здравый смысл, отключитесь от негатива, который несут социальные сети, Telegram-каналы, посмотрите вокруг и все оцените вокруг, — призвал Лукашенко собранных на его выступление «ябатек». — Сила нашего народа — в мудрости». Он подчеркнул: «Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку — национальному, религиозному. Нам надо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан».

Лукашенко также отметил, что должен быть объективный анализ обстановки и прогноз её развития на несколько шагов вперед, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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