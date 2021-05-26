Липецк, , 17:06 — REGNUM Задачи по обеспечению безопасности поставил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на внеочередном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов Пресс-служба администрации Липецкой области

Совместное заседание прошло в расширенном составе. В нём приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, заместители главы администрации Липецкой области, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

На заседании рассматривались вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона, а также организации исполнительными органами государственной власти деятельности, направленной на выявление факторов, способствующих вовлечению молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, формированию склонности молодых людей к насилию.

«Главная задача органов власти — обеспечить безопасность жителей региона», — подчеркнул глава области Игорь Артамонов.

На заседании были даны поручения руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления, выработанные на заседании меры по указанным вопросам взяты на особый контроль.