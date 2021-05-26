26 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Апофеоз пустоты и торгашество как ролевой режим каждой субкультуры нас не удивляет. Но потом не надо жаловаться, что у нас нет культуры, пишет греческая газета Ta Nea в редакционной статье.

Климент Александров, , 20:29 — REGNUM Несколько дней назад Греция отметила 102-ю годовщину геноцида понтийских греков в Османской империи. Многочисленные заявления, эмоции, гнев по поводу преступников, тысячи постов в социальных сетях о том, что мы не забываем 353 тысячи убитых младотурками. А субботним вечером 22 мая была отдана дань традиционной понтийской музыке — это сделали на телепрограмме «Дом с Мегой», в волнующей передаче, где был сделан акцент на мелодиях понтийских греков, которые на протяжении сотен лет были знаковым элементом понтийской традиции.

Клод Лоррен. Пейзаж с Аполлоном и Меркурием (фрагмент). 1645

Актриса Анастасия Пантуси, известная по сериалу «Красная река», в котором раскрывается преступление против понтийцев, в тот вечер заявила, что мероприятия в память о жертвах геноцида имеют особое значение, поскольку так мы отдадим дань уважения всем погибшим, человеческой душе, которая была замучена, но не перестанет существовать. «Сегодня мы будем слушать традиционную музыку нашей Родины, но в то же время мы будем помнить нашу историю, которую хорошо не забывать, сколько бы лет ни прошло».

Это потрясающее шоу транслировалось одновременно с Евровидением, ежегодным фестивалем бессмыслицы, музыкальной субкультуры, — шоу, которое скрывает свою тупость за светом, блеском, забавными костюмами и музыкой, над которыми, по-хорошему, люди обычно смеялись.

Сколько смотрели шоу о традиционной музыке как дань уважения понтийскому геноциду? Мало, мало. Кто из вас видел судороги музыкального мусора Евровидения? Миллионы. Около 70% зрителей, их них порядка 40% посмотрели это дурацкое шоу полностью.

Кто из вас позаботится о том, чтобы послушать музыку и песни, прочувствовать эмоции, связанные с Понтом? Немногие, тем более что большинство сделали это в сам день годовщины геноцида — 19 мая, и не посвятили нескольких дней памяти о 353 тысячах погибших.

Фокея в огне (сс) Félix Sartiaux

Сколько сядут перед экранами в следующий финал Евровидения? Миллионы.

Что заботит зрителя этого шоу? Что надела одна певица, как двигалась другая, что не надела третья, что это за итальянцы, которые победили. Жители той же страны, которая дала миру Вивальди, Карузо, Верди. Их солист принимал наркотики перед выступлением или он всегда такой? Есть ли у представительницы Кипра голос или только внешние данные? Знают ли сербские красавицы, что бывают хорошие парикмахеры? И много других вопросов, которые вызывают только улыбку да насмешку.

Можно ли обвинять тех зрителей, которые сели и досмотрели Евровидение до конца? Конечно, нет. Каждый имеет право смотреть, что хочет. Но он не имеет права впоследствии говорить, что Греция или Европа пришли в упадок.

Музыка подчеркивает качество народа, его культуру. А музыка, которая ежегодно выделяется на Евровидении, просто показывает, насколько дегенеративен Старый Свет.

Гламурное телешоу, которое за своим лоском прячет музыкальный мусор, будет продолжать появляться в ближайшие годы. Но не жалуйтесь на низкое качество нашей культуры.

Группа Maneskin на «Евровидении» Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

Не критикуйте людей за скудные знания истории и музыки.

Не сердитесь, если наши дети не знают музыки Понта, Эпира или Крита.

Если мы кормим их мусором, они и будут есть мусор. Когда мы обожествляем ничтожеств, ничтожества будут царить над нами.

Когда мы с сакральными почестями встречаем в аэропортах как «героев» участников каждого телевизионного мусора, не удивляйтесь, почему мы не знаем настоящих героев.

Сколько людей помнят, что 15 лет назад капитан Костас Илиакис погиб, защищая свою Родину? Зато они знают каких-нибудь Дэно, Джеймса Брауна или Бартзиса, персонажа реалити-шоу, ради которого сотни людей вчера отправились в аэропорт.

Понтийские партизаны

Они знают каждого телеведущего, молодого или старого вырожденца, на котором набивали руку 45 имиджмейкеров и 60 студентов пластической хирургии. Мы гордимся нулем, который продается как икона моды и даже как идеальный образ мамочки, которая не только трудолюбива, но и красива, сияет тысячами селфи в instagram и успевает всё, в отличие от неизвестной никому женщины — матери, жены, трудяги.

Мы не знаем невоспетых героинь повседневной жизни, мы знаем только тех, которые созданы как ролевые модели самого низкого уровня. Потому что одно дело — хотеть быть красивой, ухоженной, современной, работать и претендовать на ту роль, которую вы заслуживаете с точки зрения общества. Одно дело просто быть частью декадентской люмпенской системы, которая только и делает, что продвигает никчемное как важнейшее.

Временный павильон, установленный понтийскими организациями на площади Синтагма, Афины в память годовщины геноцида понтийских греков Macedon-40

Евровидение — вырожденческая помойка, это знают все, даже его поклонники, с той лишь разницей, что им это нравится и так они получают удовольствие.

Только нечего потом жаловаться на низость общего уровня нашей культуры, на отсутствие поэтов, писателей, певцов, творцов. Мы не имеем на них права.