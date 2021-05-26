Мадрид, , 17:04 — REGNUM Главный тренер испанского клуба «Хетафе» Хосе Бордалас был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты в рамках испанской Примеры. В ближайшее время президент «Хетафе» Анхель Торрес встретится с двумя кандидатами на пост нового главного тренера. Об этом 26 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне испанской Примеры «Хетафе», набрав лишь 38 очков, занял пятнадцатую позицию в турнирной таблице лиги. В Кубке Испании «Хетафе» завершил свое выступление на стадии 2-го раунда плей-офф, потерпев поражение от «Кордобы» со счетом 0:1.