Брянск, , 17:07 — REGNUM Несовершеннолетнюю девушку выявили в ходе очередного межведомственного рейда по соблюдению комендантского часа в Брянске. На родителей 16-летнего подростка составили административный протокол, сообщает 26 мая пресс-служба мэрии.

Рейд проходил в Советском районе города 25 мая с 22:00 до 01:00. Сотрудники администрации вместе с инспектором отделения по делам несовершеннолетних проверили кафе быстрого питания, центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, территории школы и другие общественные места. На набережной проверяющие обнаружили 16-летнюю девушку в компании приятелей. Подростка передали родителям, на них составили административный протокол.

Комендантский час для несовершеннолетних действует в Брянске с 22:00 до 05:00 с 1 сентября по 31 мая, в летнее время ограничения начинаются с 23:00. Запрет распространяется на все общественные места, учреждения культуры, отдыха и спорта, развлекательные заведения, точки общепита — дети до 18 лет могут находится там только в сопровождении родителей или законных представителей.