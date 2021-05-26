Женева, Швейцария, , 21:15 — REGNUM Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снизился на 14%. Об этом 26 мая сообщает CNN со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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На прошлой неделе в мире было выявлено примерно 4,1 млн носителей коронавируса, что на 14% меньше, чем за неделю до этого.

За это же время ВОЗ зарегистрировала 84 тыс. новых смертей от COVID-19 — это на 2% меньше, чем неделей ранее.

Вместе с тем в организации отметили, что ситуация с коронавирусом во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность.