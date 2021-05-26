Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Вышел первый сингл с посмертного альбома рэпера DMX под названием Hood Blues. Композиция уже доступна на цифровых площадках.

Трек был записан совместно с группой Griselda. Он войдёт в альбом DMX под названием Exodus («Исход»), в работе над которым также приняли участие популярные рэперы — Jay-Z, Snoop Dogg, Nas, Moneybagg Yo, Lil Wayne, Usher и другие музыканты.

ИА REGNUM напоминает, что посмертный альбом DMX выйдет 28 мая 2021 года. Его продюсированием займётся битмейкер Swizz Beatz.

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