Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Вышел посмертный альбом рэпера DMX под названием Exodus («Исход»). Пластинка доступна на цифровых площадках с 28 мая.

Альбом был выпущен на лейбле Def Jam Recordings, а исполнительным продюсером выступил битмейкер Swizz Beatz. В работе над проектом также приняли участие популярные рэперы — Jay-Z, Snoop Dogg, Nas, Moneybagg Yo, Lil Wayne, Usher, Alicia Keys и другие музыканты.

ИА REGNUM напоминает, что DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) умер 9 апреля 2021 года после сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Исполнителю было 50 лет.

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