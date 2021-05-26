Москва, , 16:56 — REGNUM Вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции на базе ветеринарных клиник стартовала в ряде регионов России. Об этом 26 мая сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«В российские города доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной учёными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.

По словам Мелано, вакцинация осуществляется как государственными, так и частными клиниками, которые приобрели вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Представитель Россельхознадзора отметила, что клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации «среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле».