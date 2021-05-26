Москва, , 16:54 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник римской «Ромы» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует один клуб Тинькофф Российской Премьер-лиги. Об этом 26 мая сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Генрих Мхитарян перешел в «Рому» 1 сентября 2020 года на правах свободного агента. На данный момент transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Контракт Мхитаряна с «волками» истекает 30 июня.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Генрих Мхитарян принял участие в 34-х матчах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. По итогам прошедшего сезона Мхитарян стал лучшим в составе «Ромы» по системе гол+пас.