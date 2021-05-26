Калуга, , 16:53 — REGNUM Сегодня, 26 мая, состоялось заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть городской казны увеличивается на 110,7 млн. рублей. Меняется ведомственная структура расходов бюджета. 120 миллионов рублей выделяется на осуществление дорожной деятельности. 28 миллионов рублей будет использовано для обеспечения гражданам льготного проезда в муниципальном общественном транспорте. 15 миллионов рублей выделяется на оплату работ по перевозке пассажиров муниципальным общественным транспортом. 20,8 млн рублей будет направлено на приобретение спортивного оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Волкова.

Заседание Городской думы Калуги 26.05.21 Пресс-служба Городской думы Калуги

Был рассмотрен и принят отчёт о работе Контрольно-счётной палаты. За 2020 год палатой проверена деятельность 51 объекта, в том числе 25 структурных подразделений органов местного самоуправления, 21 муниципального учреждения и 5 муниципальных предприятий. «Благодарю за плодотворную работу всех сотрудников Контрольно-счётной палаты. Были выявлены нарушения и недоработки в деятельности муниципальных учреждений, удалось избежать неэффективного расходования бюджетных средств и, в конечном итоге, сэкономить значительные суммы, — заявил глава самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Желаю сотрудникам КСП дальнейших профессиональных успехов».

Присвоены наименования двум вновь образованным улицам. Улица в районе Губернского парка, на которой будет осуществляться строительство храма в честь Всемилостивого Спаса, получила название «Новоспасская». В целях увековечения 300-летия Кузбасса, участок улично-дорожной сети в районе улицы Свободная назван «улица Кемеровская».

В Книгу почёта города Калуги занесен заслуженный строитель России Николай Майоров, работавший в управлении строительства «Калугастрой» с 1960 по 1995 годы. Посмертно в Книгу Почёта занесена Алла Горолевич, в 1986—2003 гг. возглавлявшая станцию юных техников. Почётным гражданином Калуги стал член совета старейшин города Анатолий Чигирин, с 1992 по 2006 гг. занимавший должность главы администрации Октябрьского округа. Посмертно звание «Почётный гражданин» присвоено Равилю Зайнетдинову, с 1959 по 1986 гг. возглавлявшему Калужский радиоламповый завод и Евстафию Винокурову, заслуженному строителю РСФСР, начальнику управления строительства «Калугастрой» с 1973 по 1986 гг. Звание «Заслуженный работник» присвоено 41 калужанину: представителям образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности, науки, бизнеса, строительства и транспорта. Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» награждён генеральный директор ООО «ЭЛМАТ» Леонид Меерович.

«Звание «Почётный гражданин» — высшая форма признания заслуг перед Калугой и калужанами. Все, удостоенные сегодня этого высокого звания, добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности, внесли значительный вклад в развитие нашего города и изменили к лучшему жизнь калужан», — резюмировал Юрий Моисеев.