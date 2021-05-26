26 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Артём Дубровский, , 20:28 — REGNUM За время пандемии и вынужденного карантина ценители киберспорта ужасно соскучились по LAN-турнирам — на большой сцене, с сотнями скандирующих болельщиков и увесистыми кубками для победителей. Целый год Федерации компьютерного спорта России не удавалось продолжить своё турнирное шествие по регионам страны, а многочисленные коронавирусные ограничения так или иначе сказывались на всех проводимых соревнованиях. И вот наконец-то чемпионат России по компьютерному спорту вернулся в привычном формате — больше, насыщеннее и интереснее, чем когда-либо. Корреспондент ИА REGNUM провёл выходные в Челябинске, наблюдая за матчами по очень разным и очень непростым киберспортивным дисциплинам. Как это было и кто в итоге стал обладателем главного приза — читайте в материале.

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Власти Челябинска отнеслись к организации главного киберспортивного турнира страны со всей ответственностью. Площадкой для проведения соревнований стал Дворец Спорта «Юность», серьёзно преобразившийся для ожесточённых матчей между профессиональными геймерами. Самая серьёзная метаморфоза ждала местную ледовую арену — полностью перестроенную под матчи компьютерного спорта и оформленную в стилистике различных локаций из Dota 2. Здесь же и проходила эпичная церемония открытия чемпионата: со спецэффектами, выступлениями танцевальных коллективов, представлением всех соревновательных дисциплин и приветственными словами от «хозяев» площадки. В частности, перед всеми спортсменами и огромным количеством зрителей (следившим за матчами как онлайн, так и офлайн) выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Я благодарю Федерацию компьютерного спорта России за принятое решение о выборе площадки. Мы всегда проводим самые лучшие соревнования, делаем это качественно и будем делать всегда. Надеюсь, что не в последний раз Челябинская область проводит главный чемпионат страны по киберспорту.»

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Чемпионат проходил в два дня, 22 и 23 мая 2021 года. За это время приезжим спортсменам нужно было отыграть полуфинальные матчи и окунуться в финальное противостояние за звание лучшего игрока России. Для определения «самых-самых» были выбраны шесть разноплановых дисциплин: стратегия в реальном времени StarCraft II, боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale. Виды программы отличались не только по игровым механикам, но и по зрелищности и, конечно же, популярности. Так, очевидным хедлайнером чемпионата стала горячо любимая в России и странах СНГ Dota 2. Именно на матчах по ней были самые громкие овации, самые внушительные награды и самое большое количество зрителей в зале.

Состязания начинались в 11:00 по местному времени и заканчивались ближе к 22:00 — в зависимости от исходов матчей по Dota 2, которые традиционно завершали соревновательную программу. В течение всего этого времени для гостей чемпионата, зрителей и самих спортсменов работали многочисленные развлекательные зоны: от модных аттракционов виртуальной реальности и танцевальных баттлов до оборудованной площадки для сдачи нормативов ГТО. На фудкорте можно было подкрепиться между матчами, на одной из сцен — поучаствовать в розыгрыше дорогих призов, а на центральной арене — понаблюдать за конкурсом косплея. Однако центром внимания всё же оставались виртуальные битвы между лучшими игроками страны.

Оба соревновательных дня начинались с матчей по мобильной головоломке Clash Royale. И хотя эту дисциплину нельзя назвать самой зрелищной среди всех представленных, по динамике и накалу страстей состязания в ней ничуть не уступали более «традиционным» видам программ. Обладателем заветного кубка стал Даниил Untitled PRO Смородин (Московская область), не оставивший своему сопернику ни единого шанса. В финальном матче юный киберспортсмен обыграл Хизира Op|paradox Эрсимикова (Республика Чечня) с разгромным счётом 4:0, за что получил денежный приз в размере 250 тыс. рублей.

Даниил Untitled PRO Смородин. «К этому матчу я готовился достаточно серьёзно, в этом мне помогал мой тренер — без него я вряд ли бы достиг таких результатов и победил так быстро. Если бы победил вообще. К финалу я тренировался всё свободное время и подробно анализировал своего соперника. И вот он, результат. Мне кажется, что после первого матча мой оппонент стал волноваться — второй матч он должен был забирать. Но ему немного не повезло, что и сыграло ключевую роль в дальнейшем».

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Следом шли соревнования по хоккейному симулятору NHL 21, матчи которого со стороны практически не отличались от настоящего хоккея. В финальном состязании за кубок и денежный приз в 90 тыс. рублей боролись Максим Haiissey Труханов (Челябинская область) и Сергей serg1vratar_vH Филиппов (Республика Северная Осетия-Алания). Благодаря невероятной поддержке зрителей-земляков и собственному мастерству челябинский киберспортсмен одержал тяжёлую, но эффектную победу со счётом 3:2.

ИА REGNUM) всегда очень ровные игры. Мы уже встречались в прошлом чемпионате в полуфинале — тогда я выиграл. Потом встретились на отборе на чемпионат этого года — я проиграл. И сейчас было такое дерби, когда кто-то один уже должен окончательно победить. При этом мы дружим, сейчас живём в гостинице на соседних этажах и много общаемся. Тяжело играть против своего товарища, ведь мы абсолютно равные игроки, просто в этот раз мне повезло чуть больше». Максим Haiissey Труханов. «Я выложился на все сто. В некоторых моментах мне помогли родные стены, заполненные трибуны и сумасшедшая поддержка болельщиков. Из-за этого я вернулся в игру, сравнял счёт в серии и вырвал преимущество. На самом деле у нас с ним (Сергеем Филипповым, прим.) всегда очень ровные игры. Мы уже встречались в прошлом чемпионате в полуфинале — тогда я выиграл. Потом встретились на отборе на чемпионат этого года — я проиграл. И сейчас было такое дерби, когда кто-то один уже должен окончательно победить. При этом мы дружим, сейчас живём в гостинице на соседних этажах и много общаемся. Тяжело играть против своего товарища, ведь мы абсолютно равные игроки, просто в этот раз мне повезло чуть больше».

Соревнования по симулятору дрон-рейсинга DCL — The Game ещё два года назад считались самой настоящей экзотикой, однако сейчас это уже традиционная дисциплина чемпионата России по компьютерному спорту. Что примечательно, участвуют в них не просто киберспортсмены, а пилоты реальных дронов с богатым опытом полевых вылетов. В финале определить самого быстрого, виртуозного и, что самое главное, внимательного среди них было непростой задачей. Сходу уверенную заявку на победу подал Кирилл NiFkaaa Федукович (Республика Марий Эл), однако из-за нескольких ошибок он всё же пришёл вторым. А первое место и приз в размере 250 тыс. рублей заполучил Александр the23 Холодных (Республика Северная Осетия-Алания).

Александр the23 Холодных. «В этом году я по личным причинам ушёл из команды по дрон-рейсингу — нужно было больше времени для себя. Из-за этого зимой я не тренировался совсем, а активно включился в работу только перед самим чемпионатом. А NiFkaa при этом очень сильно подтянулся и стал невероятно опасным соперником. Я искренне считаю, что NiFkaa сейчас сильнее меня по уровню навыков, но он допустил ошибки. Моя стабильность в этой ситуации дала свои плоды».

Следить за соревнованиями по стратегической игре StarCraft II неподготовленному зрителю сложнее всего — для комфортного понимания хода матча нужно обладать хотя бы минимальными знаниями о специфической терминологии проекта и быстро переключать внимание с одной боевой единицы на другую. Впрочем, виртуальные бои космических армий не продлились долго — Никита SKillous Гуревич (Республика Алтай) в кратчайшие сроки разбил силы своего оппонента Виталия Couguar Рощина (Кемеровская область) со счётом 3:0. Что примечательно, этот исход SKillous предсказал, ещё выходя на сцену — уверенность и навык принесли ему кубок чемпиона и 250 тыс. рублей призовых.

Никита SKillous Гуревич. «Я не всегда выхожу на матчи так уверенно, но здесь я понимал, что я сильнее соперника и любые кризисные ситуации смогу решить. Я не готовился под конкретного оппонента, просто старался показать стабильную игру. Сейчас я параллельно выступаю на чемпионате Европы, поэтому к этому чемпионату не сильно готовился — просто набирал общий уровень, чтобы хорошо выступить и там, и там».

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

Следом зрителей ждали матчи по файтингу Tekken 7 — самой зрелищной и интуитивно понятной дисциплине чемпионата. В финальном состязании очень жёсткий и техничный бой устроили боксёр Стив под управлением Сергея Strog Платова (Северная Осетия-Алания) и ниндзя Кунимицу под управлением Михаила BobMorton Кватера (Республика Мордовия). И, несмотря на опыт и многочисленные заслуги первого, победителем и обладателем денежного приза суммой в 250 тыс. рублей всё же стал BobMorton.

«Это было шикарно — я, как мог, старался не поддаваться эмоциям. Было невероятно сложно, этого человека (Strog, прим. ИА REGNUM) многие считают самым сильным игроком в Европе. Несколько ночей я даже не мог заснуть от волнения, представляя, какие меня ждут матчи.

Михаил BobMorton Кватер. Я сконцентрировался на одном персонаже. Кунимицу идеально подходит моему игровому стилю и подчёркивает мои самые сильные стороны как спортсмена. За неё я делаю то, что у меня получается лучше всего — и пока преуспеваю в этом. Когда Strog решил сменить героя, я почувствовал облегчение. Если он готов поменять своего лучшего персонажа — значит, он уже не верит в его силы и ищет новые пути. Это очень хороший знак».

Ну, а вишенкой на самой верхушке этого соревновательного торта стали долгожданные матчи по Dota 2. Под оглушительные овации зрительного зала на сцену поднялись сборная Республики Марий Эл и Smaracis (Республика Мордовия). Несколько часов киберспортивные коллективы мерились опытом, тактикой, знанием игры и, что самое главное, умением работать в команде. В итоге со счётом 2:0 победу одержала сборная Республики Мордовия, получившая кубок, 800 тыс. рублей и отдельное место в истории крупнейшего чемпионата страны по компьютерному спорту.

Таким образом, первый шаг для выхода из затянувшейся «киберспортивной спячки» был сделан — теперь фанаты и спортсмены захотят новых LAN-турниров со внушительными призовыми и толпами скандирующих зрителей. Приятно осознавать, насколько востребованным в нашей стране стал компьютерный спорт и насколько сильно регионы хотят поскорее приобщиться к этой необычной соревновательной деятельности.

Чемпионат России по компьютерному спорту (с) Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России

ФКС России пока держит в секрете название города, который в следующем году примет у себя чемпионат России по компьютерному спорту. Но, судя по заявлениям президента Федерации Дмитрия Смита, желающих хотя бы на два дня стать киберспортивной столицей страны оказалось предостаточно.

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