Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM В Екатеринбурге задержали четверых молодых людей, до смерти избивших 29-летнего мужчину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, граждане в момент инцидента были пьяны, с жертвой знакомы они не были. Драка произошла на улице Мира, пострадавшим оказался уроженец Новой Ляли (Свердловская область).

«На почве ссоры молодые люди причинили своему оппоненту множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — сказали в УМВД по Екатеринбургу.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее толпа молодых людей напала на прохожих в центре Екатеринбурга.

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