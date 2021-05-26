Воронеж, , 16:48 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» отправил международный рейс — первый более чем за год, сообщили в аэропорту. Рейс из Воронежа на Кипр отправился в 03:20 26 мая

«Ну вот и отправились первые воронежские туристы на тёплое Средиземноморское побережье — в Ларнаку! Первый самолёт авиакомпании Azur Air в аэропорту Воронежа традиционно встретили водяной аркой», — сообщается в официальном паблике аэропорта.

Первым международным рейсом на отдых из Воронежа отправились 241 путешественник. Как отметили в аэропорту, рейс оказался очень востребованным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, международный аэропорт «Воронеж» оставался без международных рейсов с апреля 2020 года. С 1 апреля 2021 года воронежский аэропорт получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на выполнение рейсов за рубеж.

Изначально в аэропорту сообщали о планах на совершение прямых рейсов в Грецию (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армению (Ереван), Киргизию (Бишкек). Популярным направлением (до закрытия с 15 апреля) называлась также Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан).