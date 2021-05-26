Нью-Дели, , 21:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии выявили 208 921 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, в результате чего из общее число превысило 27 млн. Об этом 26 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, общее число выявленных носителей коронавируса стало составлять 27 157 795.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 4157 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 311 388.

ИА REGNUM напоминает, недавно в Индии начало распространяться грибковое заболевание мукормикоза, или «черной плесени». На сегодняшний день в стране выявлено в общей сложности 11 717 случаев заболевания мукормикозом.