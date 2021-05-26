Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции отменили проведение традиционного Фестиваля мороженого, ранее запланированного на 29 мая на площади Островского. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа мороженого

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного Фестиваля мороженого», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор по Петербургу заявлял, что ПМЭФ и матчи чемпионата Европы по футболу, которые состоятся в июне и июле, пройдут как и было запланировано.