Киев, 26 мая 2021, 16:46 — REGNUM Киевский троллейбус и его пассажиры были атакованы неизвестным мужчиной, метнувшим в них бутылку с зажигательной смесью, сообщает 26 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.
На данный момент известно, что от возгорания в салоне пострадала женщина, ей потребовалась госпитализация.
«Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу», — указано в сообщении на сайте Нацполиции.
Злоумышленник задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц».
Мотивы злоумышленника не выяснены.
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