Киев, , 16:46 — REGNUM Киевский троллейбус и его пассажиры были атакованы неизвестным мужчиной, метнувшим в них бутылку с зажигательной смесью, сообщает 26 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

На данный момент известно, что от возгорания в салоне пострадала женщина, ей потребовалась госпитализация.

«Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу», — указано в сообщении на сайте Нацполиции.

Злоумышленник задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц».

Мотивы злоумышленника не выяснены.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский предложил увеличить численность армии Украины «на местах»