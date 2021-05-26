Челябинск, , 16:44 — REGNUM В Челябинске местный 50-летний житель арестован за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин управлял автомобилем Land Rover. Утром 24 мая в пьяном виде он на скорости почти 100 км/ч. пересёк двойную сплошную линию улицы, чтобы обогнать попутный ВАЗ-21 102, и врезался во встречный ВАЗ-2106. Тот от удара изменил траекторию движения и врезался в попутный «ГАЗ», а Land Rover также столкнулся с ВАЗ 21 102.

Водитель и пассажир машины ВАЗ-2106 (мать и сын) погибли на месте. Их пожилой муж и отец был госпитализирован. Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца.