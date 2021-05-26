Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России — предприятие «Ростсельмаш» — получил разрешение на строительство тракторного завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 26 мая.

Тракторный завод разместят недалеко от основной производственной площадки «Ростсельмаша». В ближайшее время на участке площадью 14 гектаров начнётся демонтаж старых конструкций. Сумма инвестиций превысит 5 млрд рублей. Предприятие займётся выпуском пяти серий тракторов с классической и шарнирно-сочлененной рамой.

В планах руководства предприятия — завершить строительство завода в ближайшие два года и в 2023 году вывести его на проектную мощность. В результате серийное производство современных тракторов будет увеличено до 3 тысяч машин в год. Продукция может быть востребована также на рынках Западной Европы, Ближнего Востока и Азии.

ИА REGNUM напоминает, что руководство «Ростсельмаша» впервые серьёзно заявило о намерении построить тракторный завод в 2019 году. Тогда срок ввода объекта в эксплуатацию был обозначен 2022 годом.

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