Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Всемирный банк значительно повысил свои прогнозы по средним мировым ценам на нефть в 2021—2022 года, следует из опубликованного 26 мая доклада организации.

Прогноз по средней цене на нефть в 2021 году повышен с прежних $44 до $56 за баррель, в 2022 году — с $50 до $60 за баррель.

В комментарии аналитиков банка отмечается, что такие цены «близки к среднему значению за период с 2016 по 2019 год».

Экономисты ожидают, что постепенному росту спроса на нефть будет способствовать расширение масштабов вакцинации от коронавируса и спрос будет удовлетворён за счет наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В месте с тем во Всемирном банке считают, что у стран ОПЕК+ ещё будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что будет ограничивать дальнейший рост цен.

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