Москва, , 16:39 — REGNUM Истребитель МиГ-31 выполнил сопровождение самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает 26 мая пресс-служба Северного флота России.

После обнаружения российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря объекта, приближающегося к госгранице РФ, в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — указано в сообщении пресс-службы.

После разворота норвежского военного самолета от госграницы России истребитель МиГ-31 благополучно вернулся на свою базу.

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