Киев, , 16:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины должно организовать возвращение граждан Украины из Белоруссии. Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Депутат рассказал, что к нему поступают десятки обращений от граждан Украины, застрявших в Белоруссии.

«Кто-то поехал туда на лечение, другие посещали родственников. Теперь люди не могут приехать по приобретённым заранее обратным билетами. Вместо этого они вынуждены искать дорогие и неудобные пути», — отметил он.

Шахов добавил, что в ситуацию, заложниками которой стали тысячи граждан Украины, должен вмешаться президент страны Владимир Зеленский.

«Тысячи украинцев стали заложниками ситуации. Президент должен вмешаться, чтобы ни один украинец не оказался лишённым своего конституционного права вернуться на Украину», — подытожил политик.

Напомним, ранее гражданка Украины Анна Курилова, перенесшая в Белоруссии операцию по пересадке печени, рассказала, что из-за прекращения авиасообщения между странами в тяжёлой ситуации оказалась она и многие другие её соотечественники.

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