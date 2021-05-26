Киев, 26 мая 2021, 16:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины должно организовать возвращение граждан Украины из Белоруссии. Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.
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Депутат рассказал, что к нему поступают десятки обращений от граждан Украины, застрявших в Белоруссии.
Шахов добавил, что в ситуацию, заложниками которой стали тысячи граждан Украины, должен вмешаться президент страны Владимир Зеленский.
Напомним, ранее гражданка Украины Анна Курилова, перенесшая в Белоруссии операцию по пересадке печени, рассказала, что из-за прекращения авиасообщения между странами в тяжёлой ситуации оказалась она и многие другие её соотечественники.
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