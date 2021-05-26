Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Американская компания Amazon собирается заключить сделку по покупке культовой американской киностудии Metro Goldwyn Mayer (MGM), сообщает 26 мая CNN.

Цена сделки оценивается в $8,45 млрд. За эту цену Amazon получит права на одну из обширнейших фильмотек мира. В том числе к компании перейдут права на франшизу о легендарном Джеймсе Бонде, фильмы о котором любят во всем мире. Именно с помощью историй об агенте английской разведки Amazon надеется привлечь новых подписчиков на свой сервис Prime Video, который на данный момент имеет около 200 млн клиентов.

«Действительная финансовая ценность этой сделки, это сокровищница интеллектуальной собственности в огромном каталоге, которую мы планируем переосмыслить и развить вместе с талантливой командой MGM», — заявил Майк Хопкинс, старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios.

Напомним, киностудия MGM была основана в 1924 году и до 1942 года являлась безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. На сегодняшний день фильмы производства MGM получили 177 наград «Оскар», в числе которых 12 за «Лучший фильм».

Среди прочих MGM выпустила такие фильмы, как «Унесенные ветром», «Рокки» и «Молчание ягнят».