Бишкек, , 16:34 — REGNUM Сейчас уже около 77,5 тысячи жителей Киргизии получили прививку от коронавируса, в том числе второй дозой вакцины — около 27 тысяч человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По словам главы минздрава, республике пока не удается догнать другие страны по темпам вакцинации.

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что надеется до 1 июля 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее полумиллиона киргизстанцев, а до 1 сентября —миллион человек.

«Для того чтобы жить как до пандемии и возобновить работу бизнеса нужно вакцинировать хотя бы 70% населения (то есть более 4,5 млн человек — Прим. ИА REGNUM)», — резюмировал Бейшеналиев.

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