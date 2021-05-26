Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Ленинградской области задержали мужчину, который несколько раз ударил подростка на глазах у детей и взрослых. Причиной конфликта послужил разбросанный мусор на детской площадке. Об этом инцидента 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Избиение ребенка в Ленобласти (цитата группы «ДТП и ЧП в ЛО» Vk.com/dtp47rus

Конфликт между взрослым мужчиной и худощавым 11-летним школьником произошел вечером 25 мая на детской площадке на улице Строителей в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. В социальной сети появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как мальчик лежит на земле прикрывая голову, а над ним склонился крупный мужчина в синей футболке. На записи слышно, что взрослый отчитывает ребенка и несколько раз бьет рукой в область головы, а когда подросток пытается уйти, толкает, и тот снова падает. Отметим, что свидетелями конфликта помимо других подростков, которые не знали, как позвонить в полицию, стала женщина с коляской. Она пыталась отвести мужчину от подростка, но тот на нее никакого внимания не обращал.

Об инциденте правоохранительным органам стало известно чуть позже, когда из больницы, куда обратился за медицинской помощью потерпевший подросток, поступила телефонограмма. У мальчика медики зафиксировали ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность обидчика ребенка. Им оказался 41-летний местный житель, который прогуливался с женой и малолетней дочкой. В какой-то момент женщина заметила мусор на детской площадке и компанию подростков, сделала замечание. Но, видимо, ответ ребят не устроил спутника женщины, и он решил применить силу к 11-летнему мальчику.

«В настоящее время мужчина доставлен в полицию, где с ним проводятся необходимые процессуальные действия. В ближайшее время полицией будет возбуждено уголовное дело», — подытожили в полиции.

Отметим, это не первый подобный случай с участием детей в Ленобласти. Ранее в Выборге было возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка неизвестным мужчиной. Конфликт между юношей и 53-летним горожанином также произошел из-за замечания. В результате чего молодой человек оказался в больнице с переломом височной кости и сотрясение мозга, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела.

Сразу несколько случаев нападения на детей со стороны взрослых произошли в последнее время и в Петербурге.

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