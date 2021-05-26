Москва, , 16:28 — REGNUM Правительство Словакии одобрило использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 26 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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"Мы рады, что Словакия присоединилась к большому числу стран, где уже разрешена вакцинация «Спутником V», после подтверждения высочайшего качества вакцины в сертифицированной ЕС лаборатории», — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Словакия стала уже второй страной Евросоюза, разрешившей применение российского препарата.

Глава РФПИ также напомнил, что кампания по дезинформации против «Спутник V» задержала начало её применения в Словакии на три месяца. Однако, по его словам, теперь «все возникшие вопросы решены и «Спутник V» может приступить к спасению жизней в стране».