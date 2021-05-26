Новосибирск, , 16:27 — REGNUM В Новосибирской области от коронавируса вакцинированы более 21 тысячи работников образования. Об этом сообщает региональное правительство.

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«Вакцинация работников образования остаётся делом добровольным, — прокомментировала заместитель министра образования региона Мария Жафярова. — На базе ряда вузов нашего региона развернуты пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, прививаются работники, студенты. В целом в Новосибирской области по состоянию на вчерашний день вакцинировано 21 017 работников образования, это около 27% всех работников образования».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро сегодня, 26 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 42 967 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2668 детей; 38 930 пациентов выздоровели.

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