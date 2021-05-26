Москва, , 16:27 — REGNUM Модернизированная сверхзвуковая ракета «Вихрь» успешно испытана в ходе пусков с боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», сообщает 26 мая пресс-служба группы компаний «Калашников».

Лётные испытания проводились совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России, КБП и «НЦВ Миль и Камов».

Уточняется, что в ходе испытаний на полигоне Минобороны России было произведено 22 пуска ракет новой модификации с разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Модернизация была проведена для повышения эффективности ракеты на малых дальностях.

«В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик (ТТХ) ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок», — указано в сообщении пресс-службы.

Справка ИА REGNUM: авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» предназначен для поражения бронетехники, в том числе с блоками динамической защиты, а также воздушных целей, движущихся на скоростях до 800 км/ч.

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