Москва, , 16:26 — REGNUM Продление ещё на год Европейским союзом антироссийских санкций «за кибератаки» никак не поможет ЕС в решении вопроса кибербезопасности, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам, ещё на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны».

Напомним, Берлин весной 2015 года объявил, что на Бундестаг была совершена кибератака. Спустя пять лет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за это хакерское нападение на Россию.

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