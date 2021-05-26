Москва, 26 мая 2021, 16:26 — REGNUM Продление ещё на год Европейским союзом антироссийских санкций «за кибератаки» никак не поможет ЕС в решении вопроса кибербезопасности, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, Берлин весной 2015 года объявил, что на Бундестаг была совершена кибератака. Спустя пять лет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за это хакерское нападение на Россию.
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