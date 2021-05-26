Казань, , 16:43 — REGNUM В Татарии на содержание дойного стада из республиканского бюджета в этом году направят порядка 350 млн рублей. В ряде районов регистрируется потеря поголовья коров, которая при различных программах поддержки личных подсобных хозяйств и выделении субсидий на сохранение дойного стада просто недопустима, считает замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Наиболее востребована среди фермеров программа строительства мини-ферм. С 2015 года удалось нарастить поголовье на семь тысяч. Наиболее активное участие в этой программе принимают фермеры Черемшанского и Нижнекамского районов, которые построили по 17 мини-ферм, в Алькеевском районе возвели 14 мини-ферм.

Всего в республике работают свыше 4 тыс. фермерских хозяйств и 468 тыс. личных подсобных хозяйств. В прошлом году на поддержку частных подворий из республиканского бюджета было направлено 477 млн рублей. Создано около 300 сельхозкооперативов. Фермеры и частные подворья Татарии ежегодно производят более половины общего объема сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Татарии заработал новый сервис под названием «Мои субсидии». Жители имеют доступ к онлайн-поручениям шести субсидий минсельхоза для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

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