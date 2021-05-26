Подгорица, , 16:26 — REGNUM Совет Центрального банка Черногории (CBCG) принял решение о внесении поправок в постановление о временных мерах по смягчению негативного воздействия эпидемии инфекционного заболевания COVID-19 на финансовую систему.

В дополнение к ранее определенным категориям компаний также включены заемщики, общая выручка которых в 2020 году как минимум на 50% ниже, чем в 2019 году.

Мера обязательного моратория для физических лиц — получателей кредита, для которых он установлен 31.03.2020, остается в силе.