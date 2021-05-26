Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области новым директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования назначен Максим Григорьев. Об этом в ходе заседания донского правительства сообщил губернатор Василий Голубев.

На сайте Фонда ОМС указано, что Максим Григорьев в 2003 году окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики. Затем получил второе высшее образование по направлению «Экономика» (2018 год).

Григорьев успел поработать на разных должностях государственной и муниципальной служб, с марта 2013 года занимал пост заместителя директора территориального Фонда ОМС.