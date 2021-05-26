Москва, , 16:23 — REGNUM 24-летний форвард турецкого футбольного клуба «Фатих Карагумрук» и национальной сборной Сенегала Алассан Ндао привлек внимание трех клубов Европы. На футболиста претендует московский ЦСКА, «Севилья» и итальянская «Фиорентина». Об этом 26 мая сообщила газета Fotomac.

Сообщается, что московский клуб готов предложить за футболиста 5 миллионов евро, «Фиорентина» — 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Алассан Ндао принял участие в 38-ми матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Алассан Ндао дебютировал за сборную Сенегала 22 июля 2017 года.

На данный момент портал transfermarkt оценивает сенегальца в 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение форварда с «Фатихом Карагумрук» рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что руководство «красно-синих» пытается договориться с «Бешикташем» по трансферу Адема Ляйича.