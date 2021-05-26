Новосибирск, , 16:19 — REGNUM В Новосибирске с начала года произошло 1300 пожаров. Из них в жилом секторе — 447 (на 100 пожаров больше, чем в 2020 году). Травмы получили 48 человек, 36 человек погибли. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Уточняется, что неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась в жилом фонде.

«Увеличилось не только количество пожаров (на 37% по сравнению с 2020 годом), но и более чем в два раза количество случаев гибели людей (36 человек погибло в 2021 году, 17 — в 2020 году)», — уточнили в департаменте.

Отмечается, что чаще люди гибнут на пожарах, происшедших в результате неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении (24 человека, из них 15 — при курении).