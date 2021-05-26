Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении двух горожан, у которых ранее изъяли 7,8 кг наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, двое молодых мужчин были членами преступной группы, сбывающей наркотики через специальный интернет-сайт. У группы был организатор, материалы по нему выделены в отдельное производство. Участники группы арендовали гостиничные номера в отелях, где хранили и фасовали наркотики. Также злоумышленники размещали тайники на территории восьми субъектов РФ, включая Московскую и Свердловскую область.

В октябре 2020 года мужчины были взяты полицейскими с более чем 7,8 кг наркотиков. Граждане обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские нашли нарколабораторию в Екатеринбурге.

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