Нур-Султан, , 16:17 — REGNUM По итогам 2020 года в Казахстане зарегистрировано 128,8 тыс. браков, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили 26 мая в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Жители города зарегистрировали 88,8 тыс. браков (68,9%). Второй брак заключили 15,4% мужчин и 13,5% женщин. На долю моноэтнических браков в Казахстане приходится 85,8%. Средний возраст вступления в брак у мужчин составил 27,5 года, у женщин — 24,8 года.

За год зарегистрировано 48 тыс. разводов, что на 19,7% меньше, чем в 2019 году. На 1 тыс. браков пришлось 373 развода. Чаще всего разводятся жители Нур-Султана и Павлодарской области.

Среди разведенных 34,9% не имеют общих детей, 31,8% — имеют одного ребенка, 33,3% — имеют двух и более детей. Чаще всего разводы происходят при совместном проживании от пяти до девяти лет.