Курган, , 16:13 — REGNUM В Курганской области к 26 мая подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 мая выявлено 21 244 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 079 человек, скончались 411 пациентов с COVID-19.