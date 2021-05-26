Варшава, , 16:13 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга по итогам саммита ЕС рассказал, что в рамках данного мероприятия он призвал европейских лидеров «сплотиться против российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Я настаивал, что «Северный поток — 2» — это вредный и опасный проект, который подрывает европейскую солидарность. Этот газопровод позволяет России наращивать силы, которые она потом использует против нас. Проект также является опасным инструментом влияния Москвы на Украину и других наших соседей», — сказал польский премьер.

По мнению Моравецкого, Запад должен «сплотиться против данного проекта и ввести максимально жесткие санкции против всех субъектов, которые участвуют в его строительстве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Европу». Он отметил, что Польша, Украина и иные страны Восточной Европы выступают резко против сотрудничества с Россией по поводу совместного газопровода, однако Германия планомерно продолжает его строительство в экономических интересах.