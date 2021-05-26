Бамако, , 16:12 — REGNUM В отставку отправлены временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр республики Моктар Уан, сообщает 26 мая Agence France Press.

При этом не подал в отставку вице-президент Мали Ассими Гоита.

Напомним, кадровые перемены в Мали вызваны очередным военным переворотом, который произошёл 24 мая. Ндао и Уан были взяты военными под стражу.

Гоита обнародовал заявление о том, что оба представителя власти нарушили принятую в августе прошлого года хартию переходного периода, временно заменившую конституцию, — не согласовали с ним участие военных в новом правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада призвала к освобождению временного президента Мали