Балыкчи, Киргизия, , 16:11 — REGNUM Южнокорейские бизнесмены планируют построить на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии завод по сборке электромобилей. Об этом сообщила мэрия города Балыкчи на своей официальной странице в соцсети Facebook.

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По имеющейся информации, эта тема обсуждалась на состоявшейся накануне, 25 мая, встрече заместителя главы балыкчинского муниципалитета Азамата Арнабек уулу с потенциальными инвесторами, прибывшими в республику из Южной Кореи.

По их словам, на первом этапе планируется произвести 65 тысяч электромобилей, а на втором — 300 тысяч электромобилей и минивенов.

При этом, как отмечают представители южнокорейской компании, поначалу запчасти для электромобилей будут импортироваться в Киргизию, а затем будет налажено их производство в самой республике.

Также бизнесмены пообещали, что привлечь местных жителей к работе завода. Как завод получит доступ к дефицитной в стране электроэнергии — не сообщается.

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