Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают восстановить экономку туристической отрасли города в течение 1,5−2 лет при условии, если пандемия вновь не помешает туризму. Об этом 26 мая сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конная прогулка на Дворцовой площади

По словам чиновника, в настоящее время власти Петербурга и Ленинградской области работают над развитием туризма между двумя субъектами, а также диверсификацией туристских предложений.

«Мы надеемся, что за полтора-два года, если пандемия нам не будет препятствовать, мы восстановим экономику туризма, а также совершим новый, качественный шаг к развитию туризма», — отметил Корнеев.

Он также добавил, что сейчас интерес к развитию туристической отрасли города и Ленобласти довольно высок как среди отечественных предпринимателей, так и зарубежных компаний.

Напомним, в 2019 году Петербург принял 11 млн туристов, в 2020 году — только 3 млн.