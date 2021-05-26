В Петербурге рассчитывают восстановить экономику туризма за два года
Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают восстановить экономку туристической отрасли города в течение 1,5−2 лет при условии, если пандемия вновь не помешает туризму. Об этом 26 мая сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, в настоящее время власти Петербурга и Ленинградской области работают над развитием туризма между двумя субъектами, а также диверсификацией туристских предложений.
«Мы надеемся, что за полтора-два года, если пандемия нам не будет препятствовать, мы восстановим экономику туризма, а также совершим новый, качественный шаг к развитию туризма», — отметил Корнеев.
Он также добавил, что сейчас интерес к развитию туристической отрасли города и Ленобласти довольно высок как среди отечественных предпринимателей, так и зарубежных компаний.
Напомним, в 2019 году Петербург принял 11 млн туристов, в 2020 году — только 3 млн.