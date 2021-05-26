Гданьск, Польша, , 16:10 — REGNUM 26 мая в Гданьске (Польша) на стадионе «Энерга Гданьск» состоится матч финала Лиги Европы УЕФА 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

В матче не смогут принять участие два футболиста «красных дьяволов» (Фил Джонс и Антони Марсьяль) и один игрок «желтой субмарины» (Висенте Иборра).

Вероятные стартовые составы:

«Вильярреал»: Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Тригерос, Парехо, Капу, Гомес, Бакка, Морено.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Фред, МакТоминай, Рашфорд, Фернандеш, Погба, Кавани.

Все четыре встречи «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» проходили в рамках Лиги Чемпионов. Все игры завершились со счетом 0:0.